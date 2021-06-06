Нетаниягу: вакцинация подростков обеспечит Израилю коллективный иммунитет

Нетаниягу заявил, что начавшаяся сегодня вакцинация подростков станет решающим шагом в победе коронавируса в Израиле.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что вакцинация израильских подростков в возрасте от 12 до 16 лет от COVID-19 «обеспечит нам коллективный иммунитет».

Об этом сообщает Jewish Press.

Нетаниягу сделал это заявления во время церемонии награждения вместе с министром здравоохранения Юли Эдельштейном, на котором поблагодарили персонал системы здравоохранения и партнерские агентства за их вклад в борьбу с коронавирусом.

Канцлер Австрии Себастьян Курц и председатель и главный исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла обратились к собравшимся по видеоконференции.

«Победа Израиля была достигнута благодаря двум основным элементам: миллионам вакцин, которые мы привезли в страну, и их быстрому распространению среди граждан Израиля», — сказал Нетаниягу.

«Сегодня утром мы также начали вакцинацию молодых людей в возрасте от 12 до 16 лет. Это огромная новость; это обещает нам коллективный иммунитет ».

Курц подчеркнул роль Нетаниягу в предупреждении своей страны об «огромной опасности» коронавируса в начале 2020 года.