Нетаниягу: вакцинация подростков обеспечит Израилю коллективный иммунитет

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что вакцинация израильских подростков в возрасте от 12 до 16 лет от COVID-19 «обеспечит нам коллективный иммунитет».
Об этом сообщает Jewish Press.
Нетаниягу сделал это заявления во время церемонии награждения вместе с министром здравоохранения Юли Эдельштейном, на котором поблагодарили персонал системы здравоохранения и партнерские агентства за их вклад в борьбу с коронавирусом.
Канцлер Австрии Себастьян Курц и председатель и главный исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла обратились к собравшимся по видеоконференции.
«Победа Израиля была достигнута благодаря двум основным элементам: миллионам вакцин, которые мы привезли в страну, и их быстрому распространению среди граждан Израиля», — сказал Нетаниягу.
«Сегодня утром мы также начали вакцинацию молодых людей в возрасте от 12 до 16 лет. Это огромная новость; это обещает нам коллективный иммунитет ».
Курц подчеркнул роль Нетаниягу в предупреждении своей страны об «огромной опасности» коронавируса в начале 2020 года.
Ранее Курсор сообщал, что Лондон призвал вакцинировать весь мир к 2022 году. Британский премьер Борис Джонсон обратился к лидерам G7 с призывом приложить максимум усилий, чтобы к концу 2022-го привить от ковида весь мир и забыть о карантине.