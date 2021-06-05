ОАЭ и Бахрейн предоставят вакцину Pfizer в качестве второй дозы тем, кто ранее получил вакцину Sinopharm

В ОАЭ регистрируется около 2000 случаев в день, по сравнению с февральским пиком в 3977 случаев

Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн сделали вакцину против коронавируса Pfizer/BioNTech дбоступной в качестве бустерной вакцины для тех, кто первоначально был иммунизирован вакциной, разработанной Китайской национальной фармацевтической группой Sinopharm.

Об этом пишет TheAlgemeiner.

Страны Персидского залива, которые вакцинировали большую часть своего населения, сначала начали прививать жителей и граждан вакциной Sinopharm COVID-19 и только потом внедрили другие вакцины.

В настоящее время Бахрейн борется с самой большой волной коронавируса, а в ОАЭ зарегистрировано почти вдвое больше случаев COVID-19, чем семь месяцев назад.

В Абу-Даби, столице ОАЭ, бустерная прививка стала доступна через шесть месяцев после введения второй, сказал представитель государственного фонда Mubadala Health.

Ранее Курсор сообщал, что в Китае одобрили вакцину CoronaVac для детей от 3 лет. В Китае профильные медицинские ведомства официально дали разрешение использовать вакцину CoronaVac для граждан в возрасте от 3 до 17 лет. При этом было заявлено, что пока не решено окончательно, с какого именно возраста этот препарат будут колоть на практике.

Также мы писали, что Еврокомиссия рекомендовала ЕС разрешить въезд вакцинированным туристам. Сообщается, что Еврокомиссия призвала ЕС разрешить вакцинированных гражданам беспрепятственно передвигаться по территории Союза при предъявлении соответствующего документа.