Один из основателей Хизбаллы умер от коронавируса

Бывший министр внутренних дел Ирана и один из основателей Хизбаллы в Ливане Али Акбар Мохташамипур умер от COVID-19. На момент смерти ему было 74 года.
Об этом сообщила иранская радиовещательная служба Radio Farda.
Отметим, что Али Акбар Мохташамипур – это шиитский религиозный деятель, который участвовал в 1979 иранской революции. На него было совершено покушение, в ходе которого он потерял правую руку, когда открывал книгу, заряженную взрывчаткой. Это произошло в 1984-м году.
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