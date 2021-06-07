Один из основателей Хизбаллы умер от коронавируса

В Ливане умер один из основателей террористический группировки Хизбалла.

Бывший министр внутренних дел Ирана и один из основателей Хизбаллы в Ливане Али Акбар Мохташамипур умер от COVID-19. На момент смерти ему было 74 года.

Об этом сообщила иранская радиовещательная служба Radio Farda.

Отметим, что Али Акбар Мохташамипур – это шиитский религиозный деятель, который участвовал в 1979 иранской революции. На него было совершено покушение, в ходе которого он потерял правую руку, когда открывал книгу, заряженную взрывчаткой. Это произошло в 1984-м году.

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