Омикрон может быть заразен за 2-3 дня до появления симптомов: предупреждение медиков

Омикрон-штамм коронавируса может быть заразным за 2-3 дня до проявления симптомов. Об этом вирусолог Анатолий Альтштейн, передает lenta.ru.

«Он хорошо размножается в верхних дыхательных путях, его там много накапливается, собственно, поэтому отсюда природа заразности», — объяснил он.

По словам вирусолога, другие варианты COVID-19 способны передаваться от человека к человеку за день до того, как у больного проявляются симптомы.

Ранее ученые пришли к выводу, что обычное посещение магазина увеличивает риск заболеть примерно в полтора раза. Чуть менее рискованными были занятия спортом на открытом воздухе. Эксперты считают, что это связано с социальным фактором в деятельности спортсменов, а не непосредственно с самими упражнениями. Кроме того, опасными были признаны походы в рестораны и общественный транспорт.

Ранее Курсор сообщал, что медики рассказали, как повысить защиту от Омикрона в десятки раз.

Кроме того, мы писали, что у больных штаммом Омикрон обнаружили необычный симптом.

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