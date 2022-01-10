Опасная защита: антитела после коронавируса убивают организм

Ученые заявили об опасности, которая скрывается за приобретенным после COVID-19 иммунитетом

Антитела, приобретенные после коронавируса, могут нанести серьезный удар по здоровью.

К такому выводу пришли американские ученые. Результаты их исследования опубликованы в Journal of Translational Medicine (JTM), передает Спутник.

Специалисты утверждают, что антитела у переболевших COVID-19 могут ошибочно атаковать здоровые клетки органов и тканей организма.

В качестве доказательств ученые предоставили данные исследования , участниками которого стали около 180 врачей.

Медики переболели коронавирусом до появления вакцин. В течение 6 месяцев у них сохранялся стойкий иммунитет, однако антитела вызывали хронические воспаления, повреждения суставов, кожи, а также нервной системы.

Врачи назвали такие белковые соединения аутоантителами. Они взаимодействуют с антигенами собственного организма.

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