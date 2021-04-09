С начала пандемии 134,5 млн человек уже заболели COVID

108 миллионов человек смогли побороть болезнь и выздоровели.

На сегодняшний день в мире было выявлено уже 134 548 724 случая заражения коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

По официальной статистике, 2 915 432 человек погибли от последствий и осложнений ковида, выздоровели 108 341 864 человека.

С начала новых суток зафиксировано 44 331 новых случаев, скончались 1185 человек.

Как и ранее абсолютными антилидерами по количеству случаев COVID-19 являются Штаты, где было выявлено 31 717 404 фактов инфицирования. За ними следует Бразилия (13 286 324) и Индия (13 060 542).

Напомним, 30 января 2020 года ВОЗ признала коронавирус проблемой мирового масштаба.

В минздраве назвали сроки вакцинации от COVID-19 детей от 12 до 16 лет. В частности, чиновники минздрава ожидают, что вакцинацию от COVID-19 детей и подростков в возрасте от 12 до 16 лет можно будет начать уже в мае месяце.

Нетаниягу предупредил о возможной нехватке вакцины в будущем. Премьер-министр заявил, что Израиль может потерять возможность получать вакцины в будущем.

Коронавирус в Израиле: вирусологи заявили, что британский штамм лидирует. Исследователи из Центральной вирусологической лаборатории минздрава Израиля заявили, что британская мутация является доминирующей и с февраля 2021 года ответственна более чем за 90% цепочек заражения в стране

Еще сообщалось, что вакцина от Pizer может оказаться неэффективной против штамма коронавируса из ЮАР.