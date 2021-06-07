Швейцария начинает выдачу COVID-сертификатов вакцинированным гражданам

Документ смогут получить те жители страны, которые были вакцинированы, сдали отрицательный результат или выздоровели от инфекции.

В Швейцарии на этой неделе стартует выдача сертификатов COVID-19. Граждане с нетерпением ждали этого события, так такой документ фактически откроет «двери» для путешествий и туризма.

Об этом сообщает Reuters.

Министр финансов Ули Маурер отметил, что поскольку такой документ — новое явление для страны и для всего мира в целом, ряд деталей все еще дорабатывается, так же идут обсуждения и какие ограничения могут быть сняты для его предъявителей. При этом сертификат должен создавать свободу передвижения и упростит поездки в Шенгенскую зону.

Отметим также, что этот документ сможет упростить проверки на границы и свести их к минимальному времени, он содержит данные о вакцинации человека и является подтверждением, что гражданин имеет антитела к ковиду и потому поездка безопасна и для него, и для людей, которые его окружают.

Ранее Курсор писал, что Еврокомиссия рекомендовала ЕС разрешить въезд вакцинированным туристам. Сообщается, что Еврокомиссия призвала ЕС разрешить вакцинированных гражданам беспрепятственно передвигаться по территории Союза при предъявлении соответствующего документа