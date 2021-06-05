США отправили в Пакистан медикаменты для борьбы с COVID-19

В Пакистане зарегистрировано более 21000 случаев смерти среди не менее 930 000 случаев заражения коронавирусом.

Соединенные Штаты отправили критически важные медицинские товары, которые прибыли в Пакистан в субботу, чтобы помочь стране бороться со вспышкой коронавируса.

Об этом пишет VOA.

Пожертвование включает в себя десятки тысяч «критически необходимых и запрошенных» средств индивидуальной защиты для медицинских работников, сотни оксиметров и других принадлежностей, сообщило посольство США.

«Сегодня Соединенные Штаты продолжают наше партнерство с правительством Пакистана в нашей борьбе с пандемией COVID-19», — заявил поверенный в делах посольства США Лессли Вигери.

Вашингтон выделил Исламабаду более 40 миллионов долларов на помощь в борьбе с COVID-19, включая пожертвование 200 аппаратов искусственной вентиляции легких для лечения больных.

Официальные лица США заявили, что эта поддержка принесет пользу более чем 2,5 миллионам пакистанцев по всей стране, обеспечив жизненно важное лечение, улучшив выявление случаев заболевания.

Ранее Курсор сообщал, что израильское приложение, которое платит людям за прогулку, скоро может появиться в США. Rumble, который уже используют более 800 000 израильтян, надеется запустить в Северной Америке в конце 2021 года. Поскольку показатели недоедания и ожирения стремительно растут во всем мире, израильское мобильное приложение побуждает людей уделять первоочередное внимание своему здоровью, платя им за прогулку