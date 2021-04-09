США заявили, что пятая часть населения уже привита от CОVID-19

На сегодня 66 миллионов американцев уже получили обе дозы вакцины.

Каждый пятый американец уже получил прививку от ковида двумя дозами препарата. В общей сложности это около 66 млн человек.

Об этом свидетельствуют данные Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Еще вдвое больше американцев — почти 112 млн человек — уже получили первую дозу вакцин.

Отметим, что на сегодняшний день в Штатах для вакцинации граждан используют вакцины Moderna и BioNTech/Pfizer, которые требуют двух доз, а также Johnson & Johnson, которая эффективна после введения одной дозы.

Ранее Курсор сообщал, что в ЕС признали связь тромбоза и препарата AstraZeneca.

В минздраве назвали сроки вакцинации от COVID-19 детей от 12 до 16 лет. В частности, чиновники минздрава ожидают, что вакцинацию от COVID-19 детей и подростков в возрасте от 12 до 16 лет можно будет начать уже в мае месяце.

Нетаниягу предупредил о возможной нехватке вакцины в будущем. Премьер-министр заявил, что Израиль может потерять возможность получать вакцины в будущем.

Коронавирус в Израиле: вирусологи заявили, что британский штамм лидирует. Исследователи из Центральной вирусологической лаборатории минздрава Израиля заявили, что британская мутация является доминирующей и с февраля 2021 года ответственна более чем за 90% цепочек заражения в стране

Еще сообщалось, что вакцина от Pizer может оказаться неэффективной против штамма коронавируса из ЮАР.

В ЕС намерены вакцинировать большинство населения к концу июня.

Нахман Эш рассказал, когда израильтянам разрешат не носить маски на улице.

После массовой свадьбы в Негеве десятки человек заболели COVID-19.

Минздрав обновил статистику по заболеваемости COVID-19.

В компании Pfizer возмущены тем, что Израиль не заплатил за вакцины против COVID.

Чиновник Минздрава выступил против отмены масочного режима на улице. Правительство обдумывает снятие запрета на ношение масок из-за обнадеживающего снижения уровня заражения коронавирусом.

Нахман Эш заявил что в масках на пустых улицах нет никакого смысла. Эш заявил в четверг, что, по его мнению, людям нет необходимости носить маски на улице, когда они одни, и что официальные лица будут обсуждать этот вопрос после Песаха.