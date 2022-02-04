Ученые назвали частую причину побочных реакций от вакцины

Ученые заявили, что большую часть системных побочных реакций на COVID-вакцины можно объяснить самовнушением.
Об этом сообщает «N+1».
Так, американские эпидемиологи проанализировали 12 научных работ, включающих в себя 45 380 вакцинированных.
Все работы касались исследования вакцин; испытуемые в них были разделены на две группы, одна из которых получала препарат, а другая — плацебо.
Оказалось, что 35% получивших плацебо говорили о возникновении головной боли или усталости после первой дозы, 32% — после второй дозы. В группах, которые получали препарат, таких оказалось 46% и 61%.
На основании этих данных ученые высчитали, что эффект ноцебо (самовнушение) объясняет 76% побочных реакций после первой дозы и 52% — после второй.
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