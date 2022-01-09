Ученые назвали Омикрон предвестником окончания пандемии коронавируса

Ученые из Южно-Африканской Республики, где впервые выявили новый вариант коронавируса Омикрон, предположили, что этот штамм может положить конец острой фазе пандемии COVID-19, пишет Главред.

Как пишет Bloomberg, исследователи изучили данные 466 пациентов больницы городского округа Цване, поступивших в волну «омикрона», и 3976 — предыдущие. Они установили, что всего 4,5% заболевших COVID-19 умерли в госпитале в текущую волну по сравнению со средним показателем в 21% в прошлые разы.

Ученые также пришли к выводу, что сократилась средняя продолжительность пребывания в больнице до четырех дней по сравнению с 8,8 дня ранее, а число госпитализированных в отделение интенсивной терапии — с 4,3 до 1%.

С каждой волной наблюдалось более легкое течение заболевания, отмечают ученые. Это свидетельствует о том, что омикрон-штамм может послужить «предвестием» окончания эпидемической фазы пандемии коронавируса и переходом ее в эндемическую — характерную для определенной местности.

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