Ученые выяснили, кому грозят проблемы с памятью после коронавируса

С самого начала пандемии стало ясно, что потеря обоняния является одним из самых распространенных симптомов COVID-19. Однако это считали всего лишь симптомом, который со временем проходит. Но, как оказалось, потеря обоняния может быть предвестником куда более серьезных проблем.

Новые исследования свидетельствуют о том, что COVID-19 может привести к длительным неврологическим проблемам, таким как трудности с концентрацией внимания и потеря памяти.

Ученый Габриэла Гонсалес-Алеман из Папского католического университета Аргентины в Буэнос-Айресе и ее коллеги проанализировали данные 766 взрослых людей в возрасте 60 лет и старше. Каждый прошел ПЦР-тест в клинике для тестирования на COVID-19 в Аргентине и почти 90 процентов оказались положительными. Исследователи собрали данные о тяжести заболевания и предложили участникам пройти нюхательный тест и серию когнитивных оценок, по крайней мере, через три месяца после теста на COVID-19.

Эксперты обнаружили, что люди, у которых еще не восстановилось обоняние через три месяца после заражения, имели примерно в 1,5 раза больше шансов иметь длительные когнитивные нарушения по сравнению с теми, кто никогда не терял или уже восстановил обоняние. И этот показатель не зависел от тяжести течения инфекции и от того, требовалась ли им госпитализация.

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