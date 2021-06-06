Бельгия готовится открыть рестораны и кафе для посетителей

С 9 июня все заведения смогут принимать гостей внутри своих помещений.

Бельгийский премьер Александр Де Кроо анонсировал со следующей среды открытие ресторанов и пабов по всей стране. Принимать гостей они теперь смогут в помещениях при условии строго соблюдения санитарных норм.

Об этом пишет Politico.

Министр поздравил сограждан с очередным этапом снятия ограничений, добавив, что страна прошла сложный путь и благодаря сознательности и ответственности граждан, а также успешной программе вакцинации, Бельгия постепенно возвращается к нормальной жизни.

Также с 9 июня в стране вступят в силу новые правила, согласно которым граждане страны больше не обязаны будут проходить карантин после поездок в другие страны. Но только при условии, что они были вакцинированы от ковида.

Ранее Курсор писал, что Еврокомиссия рекомендовала ЕС разрешить въезд вакцинированным туристам. Сообщается, что Еврокомиссия призвала ЕС разрешить вакцинированных гражданам беспрепятственно передвигаться по территории Союза при предъявлении соответствующего документа.