В Бразилии суточная смертность от COVID-19 впервые превысила 4 тысячи

Бразилия находится на втором месте в мире по распространению COVID-19 после США.

В Бразилии с начала пандемии коронавируса умерло около 337 тыс. человек, только за минувшие сутки более 4 тысяч граждан умерли от последствий и осложнений ковида. Об этом информирует BBC.

Столь высокая суточная смертность от COVID-19 в Бразилии фиксируется впервые.

В стране переполнены больницы, коек катастрофически не хватает, а врачи не успевают оказывать помощь всем пациентам. В некоторых городах люди умирают в ожидании лечения, система здравоохранения во многих регионах находится на грани коллапса.

При этом президент Бразилии Жаир Болсонару выступает категорически против ограничений, направленных на сдерживание вспышки. Он утверждает, что карантин принесет больше вреда экономике страны, чем последствия вируса.

Напомним, 30 января 2020 года ВОЗ признала коронавирус проблемой мирового масштаба.

В минздраве назвали сроки вакцинации от COVID-19 детей от 12 до 16 лет. В частности, чиновники минздрава ожидают, что вакцинацию от COVID-19 детей и подростков в возрасте от 12 до 16 лет можно будет начать уже в мае месяце.

Нетаниягу предупредил о возможной нехватке вакцины в будущем. Премьер-министр заявил, что Израиль может потерять возможность получать вакцины в будущем.

Коронавирус в Израиле: вирусологи заявили, что британский штамм лидирует. Исследователи из Центральной вирусологической лаборатории минздрава Израиля заявили, что британская мутация является доминирующей и с февраля 2021 года ответственна более чем за 90% цепочек заражения в стране

Еще сообщалось, что вакцина от Pizer может оказаться неэффективной против штамма коронавируса из ЮАР.