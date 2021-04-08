В Британии полностью вакцинированы уже 6 млн человек

За предыдущий день британские медики сделали более 408 тысяч прививок второй дозой и более 99,5 тысяч — первой дозой.

Обе дозы вакцины от ковида в Британии уже получили 6 млн человек, только за минувшие сутки было сделано более 500 тысяч прививок.

Об этом сообщает SkyNews.

По данным местных медиков, первой дозой препарата вакцинированы уже более 31 807124 человек, а второй — 6 091 905.

Несмотря на успешную кампанию вакцинации, в Британии по-прежнему довольно высокий уровень заболеваемости. За минувшие сутки зарегистрировали 3030 новых заражений коронавирусом, 53 британца скончались от последствий и осложнений ковида.

Напомним, 30 января 2020 года ВОЗ признала коронавирус проблемой мирового масштаба.

В минздраве назвали сроки вакцинации от COVID-19 детей от 12 до 16 лет. В частности, чиновники минздрава ожидают, что вакцинацию от COVID-19 детей и подростков в возрасте от 12 до 16 лет можно будет начать уже в мае месяце.

Нетаниягу предупредил о возможной нехватке вакцины в будущем. Премьер-министр заявил, что Израиль может потерять возможность получать вакцины в будущем.

Коронавирус в Израиле: вирусологи заявили, что британский штамм лидирует. Исследователи из Центральной вирусологической лаборатории минздрава Израиля заявили, что британская мутация является доминирующей и с февраля 2021 года ответственна более чем за 90% цепочек заражения в стране

Еще сообщалось, что вакцина от Pizer может оказаться неэффективной против штамма коронавируса из ЮАР.