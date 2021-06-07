В Евросоюзе вакцинировали около четверти взрослого населения

На сегодня на территории ЕС уже более 90 миллионов граждан прошли полный курс вакцинации от ковида и считаются полностью защищёнными от вируса. Получивших первую дозу вакцины в пару раз больше и, если не сбавлять такие темпы. то к середине лета большая часть европейцев уже будет привита.

Об этом в Twitter написала официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант.

Она также отметила, что в переговорах о поставках вакцин наблюдается устойчивый прогресс.

Массовая вакцинация в ЕС уже дала первые ощутимые плоды — смертность от ковида продолжает падать.

Ранее в ВОЗ заявили, что заболеваемость в мире постепенно снижается. Быстрее всего падает прирост зараженных в Европе. Эксперты связывают это с быстрыми темпами вакцинации.

При этом в странах Южной Америки наблюдается рост заболеваемости и смертности. Страны этого региона регулярно сообщают ВОЗ о наиболее высоких показателях смертности среди заразившихся граждан и эти цифры продолжают расти.

Ранее Курсор сообщал, что американские СМИ сообщили о новых доказательствах утечки коронавируса из лаборатории в Ухане.