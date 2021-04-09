В Индии после вакцинации скончалось 180 человек

В Индии после прививок от коронавируса зафиксировано 617 фактов серьезных осложнений, в результате которых 180 жителей страны лишились жизни.

Об этом пишет The Hindu со ссылкой на Нацкомитет по побочным эффектам после иммунизации (AEFI), который уже занялся изучением этой проблемы и вскоре обещает вынести первые рекомендации.

Сейчас местные ученые и медэксперты изучают развитие побочных реакций после получения вакцин, чтобы понять, какие именно механизмы приводят к смерти людей и исключить их в дальнейшем либо ограничить вакцинацию для граждан, которые рискуют больше других.

Глава Фонда общественного здравоохранения Индии Сринат Редди отметил, что Европейское управление лекарственных средств собирает данные о любых побочных эффектах, зарегистрированных в Индии, и поможет проанализировать ситуацию.

Напомним, 30 января 2020 года ВОЗ признала коронавирус проблемой мирового масштаба.

В минздраве назвали сроки вакцинации от COVID-19 детей от 12 до 16 лет. В частности, чиновники минздрава ожидают, что вакцинацию от COVID-19 детей и подростков в возрасте от 12 до 16 лет можно будет начать уже в мае месяце.

Нетаниягу предупредил о возможной нехватке вакцины в будущем. Премьер-министр заявил, что Израиль может потерять возможность получать вакцины в будущем.

Коронавирус в Израиле: вирусологи заявили, что британский штамм лидирует. Исследователи из Центральной вирусологической лаборатории минздрава Израиля заявили, что британская мутация является доминирующей и с февраля 2021 года ответственна более чем за 90% цепочек заражения в стране

Еще сообщалось, что вакцина от Pizer может оказаться неэффективной против штамма коронавируса из ЮАР.