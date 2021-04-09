В Индии ситуация выходит из-под контроля из-за второй волны коронавируса

Когда в прошлом году коронавирус впервые поразил Индию, в стране был введен один из самых строгих национальных запретов в мире. Причина была ясна: быстрое распространение среди 1,3 миллиарда населения будет разрушительным.

Об этом пишет TheNewYorkTimes.

Хотя блокировка и другие меры были разрушительными для экономики, они, похоже, сработали. Распространение инфекции снизилось. Должностные лица ослабили ограничения. Эксперты напрасно предупреждали, что бессистемный подход правительства приведет к кризису, когда появится новая волна.

Теперь кризис наступил.

В пятницу Индия сообщила о 131 878 новых случаях заражения, поскольку Covid-19 выходит из-под контроля. Смертность растёт, хотя и остается относительно низкой. Вакцинация, гигантская задача для такой большой страны, которая сильно отстает от графика. Больничных коек не хватает.

Некоторые части страны усиливают изоляцию. Ученые спешат отследить новые штаммы, в том числе более опасные варианты, обнаруженные в Великобритании и Южной Африке, которые могут ускорить распространение.

Курсор сообщал, что чиновник Минздрава выступил против отмены масочного режима на улице. Правительство обдумывает снятие запрета на ношение масок из-за обнадеживающего снижения уровня заражения коронавирусом.

Ранее Курсор писал, что Нахман Эш заявил что в масках на пустых улицах нет никакого смысла. Эш заявил в четверг, что, по его мнению, людям нет необходимости носить маски на улице, когда они одни, и что официальные лица будут обсуждать этот вопрос после Песаха.

В минздраве назвали сроки вакцинации от COVID-19 детей от 12 до 16 лет. В частности, чиновники минздрава ожидают, что вакцинацию от COVID-19 детей и подростков в возрасте от 12 до 16 лет можно будет начать уже в мае месяце.

Курсор сообщал, что минздрав Израиля готовится вакцинировать детей от 12 до 15 лет.

Нетаниягу предупредил о возможной нехватке вакцины в будущем. Премьер-министр заявил, что Израиль может потерять возможность получать вакцины в будущем.

Коронавирус в Израиле: вирусологи заявили, что британский штамм лидирует. Исследователи из Центральной вирусологической лаборатории минздрава Израиля заявили, что британская мутация является доминирующей и с февраля 2021 года ответственна более чем за 90% цепочек заражения в стране.