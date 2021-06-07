В Индии зафиксирован наименьший суточный COVID-прирост за два месяца

При этом уровень заболеваемости в стране остается самым высоким в мире. А новый штамм, который по всей вероятности появился именно в Индии, пугает все другие страны.

Ситуация с заболеваемостью в Индии постепенно налаживается, при этом показатели все еще зашкаливают, — так, за последние сутки в стране выявили чуть более ста тысяч фактов новых инфицирований ковидом. За последние два месяца это лучший показатель, который дает местному населению надежду, что власти и медики все-таки смогут взять эпидемию под контроль.

Об этом сообщает издание Times of India.

В местном Минздраве рапортуют, что более двадцати дней подряд прирост зараженных меньше, чем число выздоровевших.

При этом смертность в стране остается крайне высокой. За минувшие сутки от осложнений и последствий ковида скончались 2,4 тысяч местных жителей.

Как писал Курсор, ситуация с заболеваемостью вирусом в Индии ухудшается с каждым днем, при этом власти, вместо введения жестоко карантина, принялись чистить Facebook, Instagram и Twitter от постов с критикой в свой адрес.