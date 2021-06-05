В Италии установили вакцинационный рекорд

Местные медики за день сделали около 600 тысяч прививок от ковида, что является рекордом для страны и одним из самых высоких показателей в Европе.

Накануне итальянские установили рекорд по суточному числу введенных вакцин за сутки — 600 тысяч уколов.

Об этом пишет Ansa.

За день прививки получили 598 510 человек, из которых около 444 600 — свои первые дозы.

На сегодня в Италии первую дозу вакцины уже получили более 24,3 млн человек, а еще 12,7 млн человек получили обе дозы и полностью иммунизированы от ковида.

Отметим, ранее в Италии заявили, что будут выдавать сертификат после первой прививки, который будет действовать 15 дней, однако после них человек обязан получить вторую дозу. Тогда человек должен будет подать заявление на получение так называемого «паспорта вакцинации», а этот документ уже будет действителен в течении 9 месяцев после полного курса прививок.

Как писал Курсор, итальянское правительство анонсировало также в скором будущем новые ослабления. В частности, по разработанному властями плану, с 7 июня комендантский час еще раз сократят — он будет начинаться в полночь, а еще через две недели после этого такую меру и вовсе упразднят.