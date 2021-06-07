В минздраве определились с датой отмены обязательного ношения масок

В минздраве определили 15 июня как дату, с которой в стране перестанет действовать обязательство по ношению масок в закрытых помещениях.

Отмечается, что решение было принято экспертами в рамках программы по борьбе с эпидемией коронавируса Шит Израиля.

Об этом сообщают Детали.

Однако обязательство по использованию масок продолжит действовать в отношении школьников.

Учащиеся школ и дальше будут использ0вать маски в учебных заведения, поскольку они не привиты от COVID-19.

Однако при условии, что показатели заболеваемости будут и дальше сохраняться на низком уровне, в минздраве позднее рассмотрят возможность отмены и этого обязательства.

В минздраве не спешили отменять использование масок, поскольку хотели пронаблюдать, не приведет ли отмена всех остальных карантинных ограничений к росту заболеваемости COVID-19.

Примечательно, что 5 июня в стране не было обнаружено ни одного нового больного COVID-19.

В частности, маски можно будет не использовать в аэропорту им. Бен-Гуриона. Однако ограничения по-прежнему будут распространяться на тех, кто покидает страну или прибывает в Израиль.

Израильтяне, вернувшиеся из неблагополучных в эпидемиологическом плане государств, по-прежнему будут обязаны отбывать карантин – даже если они привиты или переболели.

Ранее Курсор сообщал, что в минздраве не рекомендуют израильтянам посещать Намибию.

Минздрав обновил данные по заболеваемости COVID-19.

В Израиле началась вакцинация детей в возрасте от 12 до 15 лет.

Заболеваемость COVID-19 в мире продолжает снижаться.