В мире зафиксирован очередной пик заболеваемости COVID

Планету захлестнула новая волна коронавируса, которая уже достигла уровня пика второй волны.
Только за минувшие сутки в мире выявили 737 425 новых случаев COVID-19. Последний раз такой показатель регистрировали 15 января, когда было 762,6 тысяч больных в сутки, информирует Worldometers.
Рекордсменом вчерашнего дня стала Индия, где было выявлено 131 893 новых случаев, далее в антирейтинге следует Бразилия с показателем 89 293 заболевших, и США, где за день выявили 80 161 инфицированного.
В первую пятерку стран с наибольшим количеством новых больных попали также Турция (55 941 больной) и Польша (27 887).
Ранее Курсор сообщал, что в израильском правительстве планируют ослабить карантинные ограничения в школах. Если в течение ближайших 10 дней показатели заболеваемости COVID-19 не изменятся, обучение небольшими группами также отменят для учащихся 5-6 классов.
Больницы Израиля возвращаются в обычный режим работы.
Минздрав Израиля разрешил заполнять большие стадионы на 30 процентов.
Представитель минздрава заявил, что Израиль все еще находится «в разгаре битвы» с пандемией. Глава общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Шарон Алрой-Прейс заявила, что в настоящее время Израиль все еще находится в разгаре битвы с пандемией коронавируса.
Минздрав может ограничить доступ к тестам по выявлению антител к коронавирусу. Минздрав может ограничить доступ к тестам, позволяющим выявить антитела к коронавирусу, чтобы стимулировать население к вакцинации.
Чиновник Минздрава выступил против отмены масочного режима на улице. Правительство обдумывает снятие запрета на ношение масок из-за обнадеживающего снижения уровня заражения коронавирусом. По словам директора Минздрава Хези Леви, коронавирус продолжает представлять опасность, несмотря на обнадеживающие показатели заболеваемости в Израиле.