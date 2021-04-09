В мире зафиксирован очередной пик заболеваемости COVID

Только за минувшие сутки было выявлено 737 тысяч новых случаев коронавируса.

Планету захлестнула новая волна коронавируса, которая уже достигла уровня пика второй волны.

Только за минувшие сутки в мире выявили 737 425 новых случаев COVID-19. Последний раз такой показатель регистрировали 15 января, когда было 762,6 тысяч больных в сутки, информирует Worldometers.

Рекордсменом вчерашнего дня стала Индия, где было выявлено 131 893 новых случаев, далее в антирейтинге следует Бразилия с показателем 89 293 заболевших, и США, где за день выявили 80 161 инфицированного.

В первую пятерку стран с наибольшим количеством новых больных попали также Турция (55 941 больной) и Польша (27 887).

Ранее Курсор сообщал, что в израильском правительстве планируют ослабить карантинные ограничения в школах. Если в течение ближайших 10 дней показатели заболеваемости COVID-19 не изменятся, обучение небольшими группами также отменят для учащихся 5-6 классов.

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