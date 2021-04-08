В Молдове отменили запрет на прогулки в парках

Запрет на прогулки в парках и лесах действовал с момента объявления чрезвычайного положения.

Нацкомиссия по чрезвычайным ситуациям отменила действовавший в Молдове запрет на прогулки в парках и лесах. Обэтом говорится в сообщении ведомства.

И.о. премьер-министра Аурелиу Чокой объявляя о таком решении даже извинился перед гражданами за то, что такой запрет был введен и назвал его «озадачивающим». Теперь прогулки разрешаются, но либо членами одной семьи либо компаниями не более трех человек.

Отметим также, что сейчас в Молдове чрезвычайное положение, предварительно объявленное 30 мая.