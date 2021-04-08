В Молдове отменили запрет на прогулки в парках

Нацкомиссия по чрезвычайным ситуациям отменила действовавший в Молдове запрет на прогулки в парках и лесах. Обэтом говорится в сообщении ведомства.
И.о. премьер-министра Аурелиу Чокой объявляя о таком решении даже извинился перед гражданами за то, что такой запрет был введен и назвал его «озадачивающим». Теперь прогулки разрешаются, но либо членами одной семьи либо компаниями не более трех человек.
Отметим также, что сейчас в Молдове чрезвычайное положение, предварительно объявленное 30 мая.
Сейчас в Молдове из-за ухудшения ситуации с COVID-19 наблюдается перегрузка системы здравоохранения. Чтобы добиться хотя бы частичного снижения прироста заболевших, власти решили ввести в крупных городах страны — Кишиневе и Бельцах — комендантский час.
Власти предупредили также, что при выходе на улицу во всех населенных пунктах Молдовы граждане должны иметь при себе удостоверение личности.
Напомним, 30 января 2020 года ВОЗ признала коронавирус проблемой мирового масштаба.
В минздраве назвали сроки вакцинации от COVID-19 детей от 12 до 16 лет. В частности, чиновники минздрава ожидают, что вакцинацию от COVID-19 детей и подростков в возрасте от 12 до 16 лет можно будет начать уже в мае месяце.
Нетаниягу предупредил о возможной нехватке вакцины в будущем. Премьер-министр заявил, что Израиль может потерять возможность получать вакцины в будущем.
Коронавирус в Израиле: вирусологи заявили, что британский штамм лидирует. Исследователи из Центральной вирусологической лаборатории минздрава Израиля заявили, что британская мутация является доминирующей и с февраля 2021 года ответственна более чем за 90% цепочек заражения в стране
Еще сообщалось, что вакцина от Pizer может оказаться неэффективной против штамма коронавируса из ЮАР.