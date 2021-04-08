В Польше за сутки умерло рекордное число инфицированных COVID

Смертность пациентов бьет рекорды, система здравоохранения уже не справляется с наплывом пациентов.

За минувшие сутки в Польше скончалось рекордное количество инфицированных ковидом граждан — 954 человека. Об этом пишет Reuters.

В Минздраве отмечают, что столь высокое число летальных исходов стало результатом запоздалого поступления информации от медучреждений, спровоцированного праздничным периодом.

В общей сложности за минувшие сутки коронавирусом заразилось 27 887 граждан.

С начала пандемии в Польше заболели COVID-19 2 499 507 человек, зарегистрировано 56 659 летальных исходов.

Напомним, 30 января 2020 года ВОЗ признала коронавирус проблемой мирового масштаба.

В минздраве назвали сроки вакцинации от COVID-19 детей от 12 до 16 лет. В частности, чиновники минздрава ожидают, что вакцинацию от COVID-19 детей и подростков в возрасте от 12 до 16 лет можно будет начать уже в мае месяце.

Нетаниягу предупредил о возможной нехватке вакцины в будущем. Премьер-министр заявил, что Израиль может потерять возможность получать вакцины в будущем.

Коронавирус в Израиле: вирусологи заявили, что британский штамм лидирует. Исследователи из Центральной вирусологической лаборатории минздрава Израиля заявили, что британская мутация является доминирующей и с февраля 2021 года ответственна более чем за 90% цепочек заражения в стране

Еще сообщалось, что вакцина от Pizer может оказаться неэффективной против штамма коронавируса из ЮАР.