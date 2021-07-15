В России рекорд смертности от коронавируса, уровень госпитализаций критически растет

В России вот уже более месяца стремительно растет число больных ковидом. Только за минувшие сутки местные медики констатировали 25 293 новых случаев, при этом 791 человек умер от осложнений и последствий болезни — это максимальное число с начала пандемии. Таким образом, Россия опять обновила печальный рекорд.

Об этом отрапортовал сегодня оперштаб.

Рост числа инфицированных наблюдается с начала июня и постоянно обновляет антирекорды, местные медики говорят, что если тенденция не изменится, в скором времени возникнет острая нехватка персонала. Кроме того, в стране стремительно растет число тяжелых больных, а в больницы все чаще попадают молодые люди. В регионах развёртывают дополнительные койки в больницах и клиниках, но если тенденция не будет переломлена, этих усилий окажется слишком мало.

Также начинают вводить новые меры, в том числе обязательную вакцинацию, за отказ от которой теперь можно лишиться работы.

Общее число жертв вируса уже превысило 146 тысяч.

Эксперты считают, что, вероятно, причиной столь быстрого распространения вируса в России стало попадание на территорию страну мутировавших штаммов.

Как писал Курсор ранее, мутация коронавируса Дельта плюс может снижать эффективность вакцин от COVID-19.