В России впервые с марта выявили почти 10 тысяч случаев COVID

В России снова растет число инфицированных, однако местные медики уверяют, что речь идет лишь о цикличных колебаниях и причин для беспокойства нет.

За минувшие сутки на территории РФ медики установили 9 977 факта заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает оперштаб.

По данным местных медиков, за сутки от последствий и осложнений ковида умерли 379 россиян, а общее число жертв вируса уже достигло 124,5 тысяч. Стоит отметить, что речь идет только о подтвержденных фактах, статистика не учитывает заболеваемость и смертность среди людей, которые лечились сами и не обращались за помощью к врачам.

На сегодня во всей РФ уже более 4,75 млн жителей России переболели и справились с инфекцией, только за минувшие сутки почти 8,9 тысяч россиян выздоровели.

Отметим также, что случаи инфицирования регистрируются в 84 российских регионах РФ, самый высокий прирост инфицированных наблюдается в столице. Москва лидирует по числу инфицированных все время пандемии. Только за минувшие сутки выявлено более 3,8 тысячи фактов заражения.

Ранее Курсор писал, что Еврокомиссия рекомендовала ЕС разрешить въезд вакцинированным туристам. Сообщается, что Еврокомиссия призвала ЕС разрешить вакцинированных гражданам беспрепятственно передвигаться по территории Союза при предъявлении соответствующего документа.