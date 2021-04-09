В России выявили 9 тысяч случаев коронавируса за сутки

За минувшие сутки на территории РФ выявили еще 9 150 случаев заражения коронавирусом. В стране умерли за сутки 402 человека.
Об этом сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.
Стоит отметить, что вот уже месяц в России ежедневный прирост заболевших колеблется от более 8 тыс. до более 9 тысяч. Несмотря на активную пропаганду вакцинации, добиться коллективного иммунитета россияне не могут.
В общей сложности после болезни оправились и выписаны 4,24 млн пациентов, в том числе 9 662 человека за минувшие сутки.
Новые эпизоды регистрировались в 83 регионах страны. В Москве, как и ранее, самый высокий уровень заболеваемости в стране — суточный COVID-прирост составил 2421.
Напомним, 30 января 2020 года ВОЗ признала коронавирус проблемой мирового масштаба.
В минздраве назвали сроки вакцинации от COVID-19 детей от 12 до 16 лет. В частности, чиновники минздрава ожидают, что вакцинацию от COVID-19 детей и подростков в возрасте от 12 до 16 лет можно будет начать уже в мае месяце.
Нетаниягу предупредил о возможной нехватке вакцины в будущем. Премьер-министр заявил, что Израиль может потерять возможность получать вакцины в будущем.
Коронавирус в Израиле: вирусологи заявили, что британский штамм лидирует. Исследователи из Центральной вирусологической лаборатории минздрава Израиля заявили, что британская мутация является доминирующей и с февраля 2021 года ответственна более чем за 90% цепочек заражения в стране
Еще сообщалось, что вакцина от Pizer может оказаться неэффективной против штамма коронавируса из ЮАР.