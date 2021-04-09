В России выявили 9 тысяч случаев коронавируса за сутки

В общей сложности за время пандемии в РФ было выявлено 4,62 млн фактов инфицирования.

За минувшие сутки на территории РФ выявили еще 9 150 случаев заражения коронавирусом. В стране умерли за сутки 402 человека.

Об этом сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.

Стоит отметить, что вот уже месяц в России ежедневный прирост заболевших колеблется от более 8 тыс. до более 9 тысяч. Несмотря на активную пропаганду вакцинации, добиться коллективного иммунитета россияне не могут.

В общей сложности после болезни оправились и выписаны 4,24 млн пациентов, в том числе 9 662 человека за минувшие сутки.

Новые эпизоды регистрировались в 83 регионах страны. В Москве, как и ранее, самый высокий уровень заболеваемости в стране — суточный COVID-прирост составил 2421.

Напомним, 30 января 2020 года ВОЗ признала коронавирус проблемой мирового масштаба.

В минздраве назвали сроки вакцинации от COVID-19 детей от 12 до 16 лет. В частности, чиновники минздрава ожидают, что вакцинацию от COVID-19 детей и подростков в возрасте от 12 до 16 лет можно будет начать уже в мае месяце.

Нетаниягу предупредил о возможной нехватке вакцины в будущем. Премьер-министр заявил, что Израиль может потерять возможность получать вакцины в будущем.

Коронавирус в Израиле: вирусологи заявили, что британский штамм лидирует. Исследователи из Центральной вирусологической лаборатории минздрава Израиля заявили, что британская мутация является доминирующей и с февраля 2021 года ответственна более чем за 90% цепочек заражения в стране

Еще сообщалось, что вакцина от Pizer может оказаться неэффективной против штамма коронавируса из ЮАР.