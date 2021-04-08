В России за сутки зарегистрировали 8 672 новых случая COVID-19

С начала распространения коронавируса в РФ зарегистрировано 4 млн 614 тыс. 834 случаев коронавирусной инфекции, 101 845 умерших и 4 млн 239 тыс. 038 выписанных.

За минувшие сутки в России выявили 8 672 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в данных оперативного штаба.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 365 человек, по выздоровлении из больниц были выписаны 9 558 человек.

По-прежнему сложной остается ситуация в российской столице. В Москве выявлены 2 024 случая COVID-19 за сутки, 55 пациентов скончались, 1 746 выздоровели.

Наименьшие показатели за сутки зарегистрированы в Магаданской области (три случая), в Еврейской АО и Тыве (по два), в Ненецком АО и Чукотском АО не зафиксировано ни одного случая заболевания за сутки.

Напомним, 30 января 2020 года ВОЗ признала коронавирус проблемой мирового масштаба.

В минздраве назвали сроки вакцинации от COVID-19 детей от 12 до 16 лет. В частности, чиновники минздрава ожидают, что вакцинацию от COVID-19 детей и подростков в возрасте от 12 до 16 лет можно будет начать уже в мае месяце.

Нетаниягу предупредил о возможной нехватке вакцины в будущем. Премьер-министр заявил, что Израиль может потерять возможность получать вакцины в будущем.

Коронавирус в Израиле: вирусологи заявили, что британский штамм лидирует. Исследователи из Центральной вирусологической лаборатории минздрава Израиля заявили, что британская мутация является доминирующей и с февраля 2021 года ответственна более чем за 90% цепочек заражения в стране

Еще сообщалось, что вакцина от Pizer может оказаться неэффективной против штамма коронавируса из ЮАР.