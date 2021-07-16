В России зафиксирован антирекорд по количеству смертей от коронавируса

В России в минувшие сутки подтверждено 25704 новых случая заражения коронавирусом, а общее количество инфекций, выявленных с начала пандемии, достигло 5 907 999, сообщает оперативный штаб.

Наибольшее количество заражений выявлено в Москве (5 382), Московской области (2 484), Санкт-Петербурге (1948), Нижегородской области (529) и Красноярском крае (481).

По официальным данным, в сутки от коронавирусной инфекции умирало 799 человек, что является абсолютным антирекордом. Общее количество жертв Covid-19 с начала пандемии в стране достигло 146 868 человек.

Ранее Курсор писал, что Еврокомиссия рекомендовала ЕС разрешить въезд вакцинированным туристам. Сообщается, что Еврокомиссия призвала ЕС разрешить вакцинированных гражданам беспрепятственно передвигаться по территории Союза при предъявлении соответствующего документа.

Ученые из Европы предрекают новую масштабную волну заболеваемости COVID-19. Ученые из Европейского центра по профилактике и контролю за заболеваниями полагают, что уже к сентябрю этого года на Дельта-штамм коронавируса будет приходиться не менее 90% всех случаев инфицирования COVID-19 в Европе.

Кроме этого, эксперты предупредили, что коронавирус Дельта может стать причиной новой пандемии. Штамм коронавируса Дельта вызывает всплеск новых случаев заболевания даже в странах с высокими показателями по вакцинации населения.