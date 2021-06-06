В Турции снижается смертность от COVID-19

В последние дни суточный прирост ковид-инфицированных в Турции стремительно снижается, в смертность наконец-то упала ниже ста за день. В посланий раз ы нынешнем году такие показатели фиксировались только в марте, до того, как страну накрыла очередная волна ковида.

Об этом пишет Укринформ.

Так, за последние сутки от осложнений и последствий болезни скончались 92 жителя страны, днем ранее — 94.

Как известно, с конца апреля до 17 мая в стране действовал жесткий карантин из-за большого числа инфицированных. Эта мера позволила стабилизировать заболеваемость и уже с начала июня Турция начала плавно снимать ограничения и запреты.

Ранее Курсор сообщал, что Турция на три дня объявила круглосуточный комендантский час.

В Турции был продлен срок действия требования о наличии негативного теста на коронавирус для всех, кто прибывает в страну. Такая норма будет действовать как минимум до конца весны, после чего может быть пересмотрена с учетом эпидемиологической ситуации.