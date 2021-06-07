В Украине 535 новых случаев COVID-19

При этом 601 украинец с коронавирусом попал в больницу из-за осложнений.

В Украине продолжает падать уровень заболеваемости — так, за прошедший день на территории Украины медики выявили 535 новых фактов инфицирования ковидом среди граждан страны. Это значительно меньше показателей предыдущих дней и медики констатируют, что ситуация с заболеваемость в стране улучшается, при этом до победы над вирусом еще слишком далеко, особенно учитывая то, что темпы вакцинации в стране крайне низкие.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В числе инфицированных, по данным местных медиков, 30 детей и 61 медработник.

При этом эксперты призывают не забывать, что речь идет об официальной статистике, которая учитывает только тех, кто обращается за помощью к медикам и сдают тесты в клиниках. К тому же стоит учесть фактор выходного дня.

К счастью, вчера более 1743 украинцев были признаны полностью выздоровевшими от инфекции. Еще 33 человека умерли из-за последствий или осложнений ковида. Еще 601 украинцу потребовалась госпитализация.

Ранее Курсор писал, что Еврокомиссия рекомендовала ЕС разрешить въезд вакцинированным туристам. Сообщается, что Еврокомиссия призвала ЕС разрешить вакцинированных гражданам беспрепятственно передвигаться по территории Союза при предъявлении соответствующего документа.