В Украине опять растет число инфицированных COVID

В Украине опять отмечается рост числа инфицированных ковидом. Только за минувшие сутки местные медики диагностировали 623 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19.
Об этом сообщает Минздрав в четверг, 15 июля.
В течение дня 387 человек были госпитализированы в связи с тяжелым течением болезни, еще 20 умерли.
К счастью, за сутки 589 человек были признаны полностью здоровыми после перенесенной инфекции. случаев – 52 685.
Ранее Курсор писал, что Еврокомиссия рекомендовала ЕС разрешить въезд вакцинированным туристам. Сообщается, что Еврокомиссия призвала ЕС разрешить вакцинированных гражданам беспрепятственно передвигаться по территории Союза при предъявлении соответствующего документа.