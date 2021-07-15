В Украине опять растет число инфицированных COVID

За сутки 20 украинцев скончались от последствий и осложнений ковида.

В Украине опять отмечается рост числа инфицированных ковидом. Только за минувшие сутки местные медики диагностировали 623 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает Минздрав в четверг, 15 июля.

В течение дня 387 человек были госпитализированы в связи с тяжелым течением болезни, еще 20 умерли.

К счастью, за сутки 589 человек были признаны полностью здоровыми после перенесенной инфекции. случаев – 52 685.

Ранее Курсор писал, что Еврокомиссия рекомендовала ЕС разрешить въезд вакцинированным туристам. Сообщается, что Еврокомиссия призвала ЕС разрешить вакцинированных гражданам беспрепятственно передвигаться по территории Союза при предъявлении соответствующего документа.