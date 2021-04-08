В Украине почти 19,5 тысяч новых случаев инфицирования COVID

За прошедший день в Украине зафиксировано новых 19 419 случаев заражения коронавирусом. В числе зараженных 766 детей и 480 медработников. Об этом сообщает глава Минздрава Украины Максим Степанов.

464 украинца скончались за минувший день от последствий ковида.

За минувшие сутки госпитализировано 5 092 граждан, выздоровели 10 032 человека.

За отчётный период было осуществлено тестирований за сутки — 128 440 (в том числе методом ПЦР – 57 996, методом ИФА – 23 647, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 46 97).

Напомним, 30 января 2020 года ВОЗ признала коронавирус проблемой мирового масштаба.

В минздраве назвали сроки вакцинации от COVID-19 детей от 12 до 16 лет. В частности, чиновники минздрава ожидают, что вакцинацию от COVID-19 детей и подростков в возрасте от 12 до 16 лет можно будет начать уже в мае месяце.

Нетаниягу предупредил о возможной нехватке вакцины в будущем. Премьер-министр заявил, что Израиль может потерять возможность получать вакцины в будущем.

Коронавирус в Израиле: вирусологи заявили, что британский штамм лидирует. Исследователи из Центральной вирусологической лаборатории минздрава Израиля заявили, что британская мутация является доминирующей и с февраля 2021 года ответственна более чем за 90% цепочек заражения в стране

Еще сообщалось, что вакцина от Pizer может оказаться неэффективной против штамма коронавируса из ЮАР.