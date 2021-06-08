В Украине подскочил прирост заболеваемости COVID

Дневной показатель в да с половиной раза превысил предыдущий.

За прошедший день на территории Украины медики выявили 1602 новых фактов инфицирования ковидом среди граждан страны. Это намного больше показателей днем ранее (535), однако частично объясняется тем, что после выходных число выявленных больных практически всегда растет.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

При этом эксперты призывают не забывать, что речь идет об официальной статистике, которая учитывает только тех, кто обращается за помощью к медикам и сдают тесты в клиниках. К тому же стоит учесть фактор выходного дня.

К счастью, вчера более 6751 украинцев были признаны полностью выздоровевшими от инфекции. Еще 118 человек умерли из-за последствий или осложнений ковида.

Ранее Курсор писал, что Еврокомиссия рекомендовала ЕС разрешить въезд вакцинированным туристам. Сообщается, что Еврокомиссия призвала ЕС разрешить вакцинированных гражданам беспрепятственно передвигаться по территории Союза при предъявлении соответствующего документа.