В Украине установлен рекорд по суточной вакцинации

Украина постепенно наращивает темпы вакцинации, а накануне местные медики установили новый рекорд, сделал за сутки более 117 тысяч уколов.

Вчера украинские медики сделали рекордное количество прививок — 117 376 человек, при этом 54,4 тысяч граждан вчера получили вторую дозу вакцины и завершили курс вакцинации.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В течение суток работали 720 мобильных бригад, 1 693 пункта прививки и 49 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 2 539 636 человек, из них получили 1 дозу -2 539 634 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 360 256 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Ранее Курсор писал, что Еврокомиссия рекомендовала ЕС разрешить въезд вакцинированным туристам. Сообщается, что Еврокомиссия призвала ЕС разрешить вакцинированных гражданам беспрепятственно передвигаться по территории Союза при предъявлении соответствующего документа.