В Украине за сутки сделали почти 25 тысяч прививок

16:25, Сегодня
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Вакцинация от COVID-19
Фото: canva.com

Число вакцинированных граждан увеличивается с каждым днем, но слишком медленно, чтобы справиться с пандемией.

На сегодня уже 1 241 008 украинцев получили прививки от ковида и медики уверяют, что нехватки вакцин не испытывают ни в одном из регионов. В то же время, кампания пол иммунизации граждан продвигается крайне медленно. Вчера за день украинские медики сделали 24, 86 прививок от ковида.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Вчерашний показатель несколько ниже, чем в предыдущие дни, но не стоит забывать что речь идет о выходном дне, в который украинцы традиционно реже ходят к врачам.

Сейчас суммарно на территории страны первую дозу вакцины уже получили получили более 1,24 миллиона жителей страны, еще  147,12   тысяч н полностью иммунизированы.

Ранее Курсор писал, что Еврокомиссия рекомендовала ЕС разрешить въезд вакцинированным туристам. Сообщается, что Еврокомиссия призвала ЕС разрешить вакцинированных гражданам беспрепятственно передвигаться по территории Союза при предъявлении соответствующего документа.

Автор материала:
Тали Малкина

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