В Украине за сутки сделали почти 25 тысяч прививок

Число вакцинированных граждан увеличивается с каждым днем, но слишком медленно, чтобы справиться с пандемией.

На сегодня уже 1 241 008 украинцев получили прививки от ковида и медики уверяют, что нехватки вакцин не испытывают ни в одном из регионов. В то же время, кампания пол иммунизации граждан продвигается крайне медленно. Вчера за день украинские медики сделали 24, 86 прививок от ковида.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Вчерашний показатель несколько ниже, чем в предыдущие дни, но не стоит забывать что речь идет о выходном дне, в который украинцы традиционно реже ходят к врачам.

Сейчас суммарно на территории страны первую дозу вакцины уже получили получили более 1,24 миллиона жителей страны, еще 147,12 тысяч н полностью иммунизированы.

Ранее Курсор писал, что Еврокомиссия рекомендовала ЕС разрешить въезд вакцинированным туристам. Сообщается, что Еврокомиссия призвала ЕС разрешить вакцинированных гражданам беспрепятственно передвигаться по территории Союза при предъявлении соответствующего документа.