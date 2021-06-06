В Украине за сутки вакцинировали 40 тысяч человек

Страна постепенно наращивает темпы вакцинации, но по-прежнему остается одним из антилидеров по этому показателю.

На сегодняшний день уже 1 216 602 украинца получили прививки от ковида и медики уверяют, что вакцины в стране еще есть. Несмотря на то, что на сегодня страна существенно отстает от темпов вакцинации в странах ЕС и странах-соседях, власти обещают скорые поставки новых партий вакцин и ускорение вакцинации. Вчера за день украинские медики сделали 40 101 прививку от ковида. показатель.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Несмотря на то, что вчерашний показатель несколько ниже. чем в предыдущие дни, стоит отметить, что для выходного дня, в который украинцы традиционно реже ходят к врачам, на прививки либо делать тесты на ковид, эта цифра вполне ощутимая.

Сейчас суммарно на территории страны первую дозу вакцины уже получили получили 1 216 600 человек. Еще 146,7 тысяч граждан полностью иммунизированы.

Ранее Курсор писал, что Еврокомиссия рекомендовала ЕС разрешить въезд вакцинированным туристам. Сообщается, что Еврокомиссия призвала ЕС разрешить вакцинированных гражданам беспрепятственно передвигаться по территории Союза при предъявлении соответствующего документа.