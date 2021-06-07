В Венеции сняли почти все карантинные ограничения

Итальянские власти в рамках поддержки туристического сезона с сегодняшнего дня внести Венецию и весь регион Венето, в котором она находится, в так называемую «белую зону» . А это значит, что регион вновь готов развлекать туристов по полной программе, а почти все карантинные ограничения снимаются.

Об этом сообщает издание ANSA .

С сегодняшнего дня кафе, бары и рестораны могут обслуживать посетителей без ограничений в помещениях, вот только за один столик просят усаживать не более шести гостей. Также разрешена работа казино.

Водный транспорт теперь может перевозить до 80% от вместительности пассажиров.

При этом остается в силе требование носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее Курсор писал, что Еврокомиссия рекомендовала ЕС разрешить въезд вакцинированным туристам. Сообщается, что Еврокомиссия призвала ЕС разрешить вакцинированных гражданам беспрепятственно передвигаться по территории Союза при предъявлении соответствующего документа