В Японии заявили о риске распространения COVID-19 из-за Олимпиады

эксперты говорят, что гарантировать безопасность Игр и то, что они не станут причиной новой вспышки заболеваемости никто не может.

Ведущий японский инфекционист Хироси Ошитани заявил, что Олимпиада в Токио может привести к резкому скачку заболеваемости ковидом, так как в нынешних условиях гарантировать безопасность соревнований невозможно.

Об этом пишет The Times.

По его словам, МОК и организаторы Олимпиады откровенно лукавят, когда говорят, что проведут безопасное мероприятие, но они не могут контролировать распространение вируса.

На сегодня в ряде районов Японии введено чрезвычайное положение, что явно указывает на то, что проводить там массовые мероприятия, да еще и такого масштаба, нельзя.

Ранее при этом Оргкомитет Олимпийских игр заявил, что считает неправильным переносить сроки Олимпиады из-за пандемии, так как однажды это уже было сделано, а повторный перенос сорвет график подготовки спортсменов и сведет на нет все усилия организаторов Игр.

Глава оргкомитета Игр Сейко Хасимото отметила, что понимает все опасения и заверила, что сейчас делается все возможное, чтобы обезопасить и болельщиков, и национальные команды. Она призвала не нагнетать панику вокруг Игр, а наслаждаться долгожданным спортивным праздником.

Как писал Курсор, японцы призвали высших спортивных функционеров и руководителей Международного олимпийского комитета предотвратить очередную трагедию и уберечь их жизни и здоровье, отменив Олимпиаду в Токио.