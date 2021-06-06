Великобритания: индийская мутация коронавируса на 40 процентов заразнее оригинала

Мутация Дельта, обнаруженная в Индии, на 40 процентов более заразна, чем изначальный вариант коронавируса.

Министр здравоохранения Великобритании заявил, что вариант Дельта коронавируса (обнаруженная в Индии мутация) на 40 процентов более заразна, чем вариант Альфа, который вызвал предыдущую волну инфекций в Соединенном Королевстве.

Об этом сообщает Al Jazeera.

Он добавил, что люди, получившие две дозы вакцины от коронавируса, должны быть в равной степени защищены от любого варианта.

«Эта цифра, примерно на 40 процентов большая продаваемость, — результат наших последних исследований», — сказал в воскресенье министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

Согласно данным Министерства здравоохранения Англии, вариант Delta, который был впервые обнаружен в Индии, в настоящее время является доминирующим штаммом в Великобритании.

Именно вариант Alpha, который первоначально был обнаружен в Великобритании, вынудил Великобританию в январе изолироваться.

Хэнкок сказал, что цифра в 40 процентов была получена от правительственного совета научных консультантов SAGE.

Растут опасения по поводу того, угрожает ли появление варианта Дельта предварительному крайнему сроку, установленному правительством для отмены ограничений на вирусы, 21 июня.

Ранее Курсор сообщал, что Лондон призвал вакцинировать весь мир к 2022 году. Британский премьер Борис Джонсон обратился к лидерам G7 с призывом приложить максимум усилий, чтобы к концу 2022-го привить от ковида весь мир и забыть о карантине.