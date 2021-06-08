Власти Техаса запретили требовать от жителей штата справку о вакцинации

В американском Техасе на законодательном уровне запретили дискриминировать непривитых от ковида граждан, требуя у них справки о вакцинации или прочие документы. Теперь бизнесу и всем учреждениям на территории штата по указу губернатора Грэга Эбботта запрещено поднимать этот вопрос и делать вакцинацию условием для дополнительных услуг.
Об этом сообщает ТАСС.
Эбботт настаивает на том, что американцы должны свободно ходить туда, куда хотят, без каких-либо ограничений или требований.
Как сообщал Курсор, Штаты намерены поделиться вакцинами со странами Центральной Америки, Азии и Африки — туда только в рамках первого транша отправят почти 19 млн доз вакцин от коронавируса.