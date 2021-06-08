Власти Техаса запретили требовать от жителей штата справку о вакцинации

11:50, Сегодня
Коронавирус, Мировые новости
Вакцина от COVID-19 фото
Вакцина от COVID-19
Фото: Yonatan Sindel/Flash90

Спрашивать у жителей справку о вакцинации прежде чем предоставить те или иные услуги будет незаконно

В американском Техасе на законодательном уровне запретили дискриминировать непривитых от  ковида граждан, требуя у них справки о вакцинации или прочие документы. Теперь бизнесу и всем учреждениям на территории штата по указу губернатора Грэга Эбботта запрещено поднимать этот вопрос и делать вакцинацию условием для дополнительных услуг.

Об этом сообщает ТАСС.

Эбботт настаивает на том, что американцы должны свободно ходить туда, куда хотят, без каких-либо ограничений или требований.

Отметим, что на днях стало известно, что в США местным жителям ввели более 300 млн доз вакцины от COVID-19, при этом власти уточняют, что полостью вакцинированы на сегодня (то есть получили обе дозы) чуть более 138 миллионов граждан.

Как сообщал Курсор, Штаты намерены поделиться вакцинами со странами Центральной Америки, Азии и Африки — туда только в рамках первого транша отправят почти 19 млн доз вакцин от коронавируса.

Автор материала:
Тали Малкина

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