Власти Техаса запретили требовать от жителей штата справку о вакцинации

Спрашивать у жителей справку о вакцинации прежде чем предоставить те или иные услуги будет незаконно

В американском Техасе на законодательном уровне запретили дискриминировать непривитых от ковида граждан, требуя у них справки о вакцинации или прочие документы. Теперь бизнесу и всем учреждениям на территории штата по указу губернатора Грэга Эбботта запрещено поднимать этот вопрос и делать вакцинацию условием для дополнительных услуг.

Об этом сообщает ТАСС.

Эбботт настаивает на том, что американцы должны свободно ходить туда, куда хотят, без каких-либо ограничений или требований.

Отметим, что на днях стало известно, что в США местным жителям ввели более 300 млн доз вакцины от COVID-19, при этом власти уточняют, что полостью вакцинированы на сегодня (то есть получили обе дозы) чуть более 138 миллионов граждан.