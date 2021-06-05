Во Франции вакцинация подростков начнется уже в середине июня

21:35, 05 июня 2021
Коронавирус, Мировые новости
Вакцина от Covid-19 фото
Вакцина от Covid-19
Фото: canva.com

Дети 12-18 лет смогут получить прививку уже с 15 июля.

Франция активно наращивает темпы вакцинации — на сегодня в стране более половины взрослого населения уже получили прививки от ковида, теперь власти решили иммунизировать подростков. Уже через две недели люди в возрасте от 12 лет смогкт получить свою дозу наравне со взрослыми.

Об этом сообщает France 24.

По словам лидера Франции Эммануэля Макрона, страна уверено движется к обретению коллективного иммунитета, при этом важно не расслабляться и наращивать успехи в борьбе за возвращение к привычной жизни.

Ранее Евроагентство по лекарственным средствам официально допустила к использованию для вакцинации детей 12-15 лет препарат Pfizer, который по заверениям производителей на 100% эффективен для этой возрастной группы. Подростки будут вакцинироваться по той же схеме, что и взрослые  — препарат будут вводить дважды с интервалом не менее трех недель.

Как писал Курсор, европейские страны ожидали такого решения регулятора и уже запланировали кампании по вакцинации детей в ближайшее время. В частности, канцлер Германии Ангела Меркель после консультаций с профильными экспертами и главами федеральных земель заявила о намерении своей страны начать вакцинировать подростков от ковида. Дети — довольно уязвимая категория граждан и у них много социальных контактов, потому в Германии решили не откладывать вакцинацию и уже с 7 июня предложить немцам вакцинировать своих детей.

Автор материала:
Тали Малкина

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