Во Франции вакцинация подростков начнется уже в середине июня

Франция активно наращивает темпы вакцинации — на сегодня в стране более половины взрослого населения уже получили прививки от ковида, теперь власти решили иммунизировать подростков. Уже через две недели люди в возрасте от 12 лет смогкт получить свою дозу наравне со взрослыми.

Об этом сообщает France 24.

По словам лидера Франции Эммануэля Макрона, страна уверено движется к обретению коллективного иммунитета, при этом важно не расслабляться и наращивать успехи в борьбе за возвращение к привычной жизни.

Ранее Евроагентство по лекарственным средствам официально допустила к использованию для вакцинации детей 12-15 лет препарат Pfizer, который по заверениям производителей на 100% эффективен для этой возрастной группы. Подростки будут вакцинироваться по той же схеме, что и взрослые — препарат будут вводить дважды с интервалом не менее трех недель.