Во Франции первую дозу вакцины получили более 10 млн человек

Премьер-министр Жан Кастекс похвастался, что во Франции более 10 млн человек уже получили первую дозу вакцины от коронавируса — этот показатель на неделю опережает поставленные цели по числу прививок.

Об этом пишет BFM-TV.

Глава французского правительства навзал результат очень хорошим и поблагодарил медиков.

Стоит отметить, что ранее французский лидер Эммануэль Макрона ранее заявил л намерении существенно ускорить процесс вакцинации, чтобы достичь показателя 20 млн прививок до середины мая.

В настоящее время в стране сохраняется высокий прирост зараженных. Франция переживает третью волну пандемии коронавируса, при этом количество госпитализированных в реанимации превысило худшие уровни, зафиксированные во время второй волны в ноябре 2020 года.

Напомним, 30 января 2020 года ВОЗ признала коронавирус проблемой мирового масштаба.

В минздраве назвали сроки вакцинации от COVID-19 детей от 12 до 16 лет. В частности, чиновники минздрава ожидают, что вакцинацию от COVID-19 детей и подростков в возрасте от 12 до 16 лет можно будет начать уже в мае месяце.

Нетаниягу предупредил о возможной нехватке вакцины в будущем. Премьер-министр заявил, что Израиль может потерять возможность получать вакцины в будущем.

Коронавирус в Израиле: вирусологи заявили, что британский штамм лидирует. Исследователи из Центральной вирусологической лаборатории минздрава Израиля заявили, что британская мутация является доминирующей и с февраля 2021 года ответственна более чем за 90% цепочек заражения в стране

Еще сообщалось, что вакцина от Pizer может оказаться неэффективной против штамма коронавируса из ЮАР.