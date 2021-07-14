ВОЗ: Еженедельно регистрируется почти 3 миллиона случаев заражения вирусом во всем мире

Организация признала, что многие страны в настоящее время сталкиваются с «значительным давлением», чтобы отменить все оставшиеся ограничения COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения сообщает, что на прошлой неделе во всем мире было зарегистрировано почти 3 миллиона случаев коронавируса.

Об этом пишет Times Of Israel.

В своем еженедельном отчете агентство здравоохранения ООН сообщает, что наибольшее количество новых случаев было из Бразилии, Индии, Индонезии и Великобритании. ВОЗ заявляет, что более легкий для распространения вариант Дельта был обнаружен в 111 странах с момента его первого обнаружения в Индии, и ожидается, что в ближайшие месяцы этот вариант станет доминирующим во всем мире.

ВОЗ заявляет, что может появиться больше инфекционных версий COVID-19, и «в сочетании с ослаблением и ненадлежащим использованием мер общественного здравоохранения и социальных мер, а также повышенной социальной мобильностью и смешением» во многих странах будет больше случаев заболевания, госпитализаций и смертей.

Курсор ранее сообщал, что в ВОЗ назвали главную причину, почему мир до сих пор не победил вирус. В ВОЗ в очередной раз предупредили об опасности новых штаммов ковида, отметив, что коронавирус пока побеждают в соревновании с вакцинами. И это, по мнению экспертов, происходит потому, что препараты, в основном, сосредоточены в богатых странах, тогда как в других их катастрофически не хватает и именно там, в итоге, и возникают новые мутации.