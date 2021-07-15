ВОЗ призывает вакцинировать 10% населения каждой страны до конца лета

Всемирная организация здравоохранения напомнила миру об угрозах новых мутировавших видов ковида и призвала правительства стран, вакцинировать по меньшей мере 10% своего населения к началу сентября.

В ВОЗ отметили, что неравномерное распределение вакцин в мире грозит возникновением более опасных штаммов коронавируса. Потому нужно аккумулировать усилия, чтобы хотя бы наиболее уязвимые группы были вакцинированы уже к осени.

Об этом шла речь во время брифинга ВОЗ .

Стоит отметить, что сегодня организация взволнована из-за возможного появления более опасных штаммов коронавируса. Комитет по чрезвычайным ситуациям обеспокоен тем, что пандемию заболевания сегодня называют завершающейся. Новые варианты COVID могут оказаться более сложными для контроля.

Ранее в ВОЗ заявили о том, что Дельта-штамм коронавируса SARS-CoV-2 по меньшей мере в 2 раза заразней оригинала. По словам старшего научного сотрудника ВОЗ Сумьи Сваминатан, в данный момент Дельта-штамм уже выявили на территории 85 государств по всему миру.

Как писал Курсор ранее, мутация коронавируса Дельта плюс может снижать эффективность вакцин от COVID-19.