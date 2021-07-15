Врачи назвали особенности болезни COVID-19 у привитых пациентов

Все симптомы менее выражены и легче переносятся, но заболевшим все равно стоит получить консультацию у своего врача.

Всем известна, что вакцина не дает 100%-ной гарантии защиты от заражения коронавирусом, однако у привитых пациентов болезнь протекает легче и быстрее излечивается.

Об этом пишет mir24.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков отметил, что у тех, кто сделал прививку, всегда прогнозы более благоприятные. Более того, таких граждан практически нет в числе жертв ковида.

По словам медиков, протоколы лечения те же самые. Привитые пациенты в целом имеют те же симптомы, что и не привитые, но они меньше выражены и не доходят до стадии разрушения органов и тканей.

При этом врачи опасаются появления новых штаммов, которые будут устойчивее к вакцине. Но даже в таком случае препараты могут снизить риски осложнений и летальных исходов.

Ранее в ВОЗ заявили о том, что Дельта-штамм коронавируса SARS-CoV-2 по меньшей мере в 2 раза заразней оригинала. По словам старшего научного сотрудника ВОЗ Сумьи Сваминатан, в данный момент Дельта-штамм уже выявили на территории 85 государств по всему миру.

Как писал Курсор ранее, мутация коронавируса Дельта плюс может снижать эффективность вакцин от COVID-19.