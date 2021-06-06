За сутки в Украине выявили менее тысячи COVID-случаев

Таких низких показателей в стране не было уже давно, однако не стоит забывать что речь идет о выходном дне, когда украинцы традиционно сдают меньше тестов и редко обращаются к врачу.

За прошедший день на территории Украины медики выявили 937 новых фактов инфицирования ковидом среди граждан страны. Это значительно меньше показателей предыдущих дней и медики констатируют, что ситуация с заболеваемость в стране улучшается, при этом до победы над вирусом еще слишком далеко, особенно учитывая то, что темпы вакцинации в стране крайне низкие.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В числе инфицированных, по данным местных медиков, 50 детей и 28 медработников, большинство из которых непосредственно могли иметь контакт с зараженными пациентами и вели прием в больницах.

При этом эксперты призывают не забывать, что речь идет об официальной статистике, которая учитывает только тех, кто обращается за помощью к медикам и сдают тесты в клиниках. К тому же стоит учесть фактор выходного дня.

К счастью, вчера более 4,5 тысяч украинцев были признаны полностью выздоровевшими от инфекции. Еще 42 человека умерли из-за последствий или осложнений ковида. Еще 994 гражданам потребовалась госпитализация.

Ранее Курсор писал, что Еврокомиссия рекомендовала ЕС разрешить въезд вакцинированным туристам. Сообщается, что Еврокомиссия призвала ЕС разрешить вакцинированных гражданам беспрепятственно передвигаться по территории Союза при предъявлении соответствующего документа.