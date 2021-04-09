Джейсон Стэтхэм сыграет главную роль в новом фильме Гая Ричи

Джейсон Стэтхэм сыграет главную роль в новом боевике Гая Ричи «Гнев человеческий».

Об этом пишет Showdream.

Последний раз актер снимался в фильме у этого режиссера 15 лет назад — это была криминальная драма «Револьвер».

До этого актер играл в таких картинах Гая Ричи, как «Большая Медведица» и «Карты, деньги, два ствола» — и все эти картины принесли актеру немалую популярность.

В «Гневе человеческом» Стэтхэм сыграет охранника по прозвищу Эйч, которого внедряют в инкассаторскую компанию чтобы раскрыть серию ограблений в Лос-Анджелесе. Но все выходит из-под контроля, и тогда Эйч набрасывается на врагов. И этот гнев вызван желанием отомстить за умершего сына.

Помимо Стэтхэма, в новом фильме будут сниматься такие звезды, как Джош Хартнетт, «30 дней ночи», музыкант Post Malone и Лаз Алонсо («Пацаны»). Премьера «Человеческого гнева» назначена на 7 мая 2021 года.

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