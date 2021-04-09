Футболист Златан Ибргаимович может сыграть в новом фильме про Астерикса и Обеликса

Известный спортсмен, нападающий «Милана» и футболист сборной Швеции Златан Ибргаимович получил предложение от компании Netflix сняться в новой картине об известных героях Астериксе и Обеликсе. Ибргаимович должен будет исполнить роль персонаж, который в касте обозначается как «Oneofus».

Отметим, что в новом проекте, который будет называться «Астерикс и Обеликс: Поднебесная» герои отправятся в Китай. В ролях заявлены Гийом Кане (Астерикс), Жиль Лелуш (Обеликс). А вот самого Цезаря сыграет актер Венсан Кассель. Также в истории заявлена Клеопатра, роль которой исполнит Марион Котийяр.

Примечательно, что Гийом Кане также и выступит как режиссер картины. Съемки фильма должны стартовать уже этой весной. Примечательно, что последний фильм франшизы «Астерикс и Обеликс в Британии» вышел еще в 2012-м году.

Интересный факт: это первая картина, в которой роль Обеликса не будет исполнять Жерар Депардье.

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