Не стало известного французского художника Кристиана Болтански

Во Франции в возрасте 76 лет скончался художник Кристиан Болтански.

Кристиан Болтански, один из ведущих современных художников Франции, чьи мультимедийные работы исследуют значение смертности и памяти, умер в возрасте 76 лет.

Об этом написали в газете Le Monde.

Болтански, сын обращенного еврейского врача украинского происхождения и французской католички, родился 6 сентября 1944 года. Тема Холокоста сильно повлияла на творчество художника. Он часто слышал рассказы об этих страшных событиях от старших друзей и знакомых.

Отмечается, что Болтански часто смешивал банальные повседневные предметы с фотографиями, видео и скульптурами, а иногда создавал монументальные инсталляции.

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